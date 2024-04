Sargento do Corpo de Bombeiros é baleada durante tiroteio no Rio de Janeiro A sargento não conseguiu escapar e foi atingida

Uma sargento do Corpo de Bombeiros foi baleada ao ficar no meio de um tiroteio no Rio de Janeiro na última terça-feira (2). Um policial, que estava entrando em um restaurante, viu o momento em que criminosos tentavam roubar um carro e começou a atirar. As pessoas que estavam na rua começaram a correr para se proteger, mas a sargento não conseguiu escapar e foi atingida.