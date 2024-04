Secretaria de Segurança Pública de SP oferece recompensa de R$ 50 mil por informações sobre assassino de policial

Alto contraste

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil para quem fizer uma denúncia que leve à prisão do homem suspeito de matar um policial da Rota no litoral paulista. A Secretaria divulgou a identidade do suspeito de matar o policial Samuel Wesley Cosmo. Kaique Coutinho do Nascimento, conhecido como 'chip', tem 21 anos e está foragido da Justiça.