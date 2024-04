Sogra rouba a cena e incomoda a nora com reação durante chá revelação O Balanço Geral abriu uma enquete para saber a sua opinião

Durante um chá revelação, cada vez mais popular entre os casais, os pais do bebê ficam emocionados ao descobrirem o sexo do filho. Entretanto, na hora de dar o abraço, quem aparece é a sogra. Ela corre e abraça o filho e antes da nora, que fica constrangida bem na hora do momento mágico. O Balanço Geral abriu uma enquete para saber a sua opinião!