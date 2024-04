Suspeito de matar empresário durante churrasco no litoral paulista é preso Ele foi identificado como Sérgio Siqueira Martins, de 30 anos e confessou o crime em depoimento

Um dos suspeitos de participar do assassinato do empresário que passava o fim de semana em uma casa de praia em Itanhaém foi preso. O Balanço Geral mostrou a história de Ricardo, que preparava um churrasco para a família quando dois homens pularam o muro. O criminoso que foi preso é o suspeito de ter efetuado o disparo que matou Ricardo. O homem foi identificado como Sérgio Martins Siqueira, de 30 anos. Ele retornou ao Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, depois do fim da saída temporária. Ele foi levado à delegacia, onde confessou o crime em depoimento.