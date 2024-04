Taxista é encontrado morto com as mãos e pés amarrados dentro de casa Dois homens foram vistos entrando no apartamento junto com o taxista, mas ainda não foram identificados

O taxista Francisco de Assis, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de casa em Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A vítima estava com as mãos e pés amarrados. Francisco trabalhava no aeroporto de Congonhas e dificilmente faltava ao trabalho. No dia em que ele não foi trabalhar, os amigos desconfiaram que tinha algo de errado e chamaram a polícia. O carro dele foi encontrado abandonado em uma área de mata em Praia Grande, no litoral paulista.