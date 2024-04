Alto contraste

O forte temporal que atingiu a capital paulista no fim de semana deixou muitos prejuízos. No bairro da Penha, zona leste de São Paulo, o músico Vítor, de 44 anos, perdeu praticamente tudo. Vítor tinha um estúdio na residência onde mora com a esposa e o filho, mas a água veio com tanta força que levou todo o seu trabalho embora.