Urgente: queda de barreira interdita trecho da rodovia Rio-Santos

A chuva desta quinta-feira (25) deixa o litoral de São Paulo em alerta. A sirene de risco de deslizamento foi acionada na vila do Sahy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A mesma região foi devastada no temporal do ano passado. Sessenta e quatro pessoas morreram. Em Bertioga, houve queda de uma barreira e o trecho da rodovia Rio-Santos precisou ser interditado.