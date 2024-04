Viatura que levava bebê para o hospital capota e a criança morre

Alto contraste

O menino Miguel Henrique, de 2 anos, estava na casa dos avós quando teve uma convulsão. Os avós correram até a base da polícia e pediram socorro. Os policiais colocaram o Miguel na viatura e saíram correndo para o hospital. A avó foi no banco de trás e a criança na frente, no colo de um policial, mas no caminho, um motorista atingiu a viatura em cheio. O Miguel foi arremessado para fora do carro, ele ainda foi socorrido, mas morreu no hospital.