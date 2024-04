Viola e Amaral se enfrentam no Desafio dos Balões do Balanço Geral nesta sexta (16) Ídolos de Corinthians e Palmeiras participam do game antes da disputa entre os times, que será exibida com exclusividade pela RECORD, no próximo domingo (18)

Alto contraste

A+

A-

Viola e Amaral reacendem rivalidade e participam do Desafio dos Balões Viola e Amaral reacendem rivalidade e participam do Desafio dos Balões (Reprodução/RECORD)

No domingo (18), a RECORD exibe, a partir das 17h45, o Derby Paulista, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, partida entre Palmeiras e Corinthians. Mas, nesta sexta-feira (16), a rivalidade entre os dois times deixa os gramados, em caráter excepcional, para entrar em outro cenário, com dois ídolos dos anos 1990. Amaral, ex-volante idolatrado pelo time alviverde, e Viola, atacante histórico do Timão, revivem a clássica disputa entre equipes paulistas nos estúdios da RECORD, como convidados especiais do Desafio dos Balões, promovido pelo Balanço Geral.

O divertido game é famoso por ter revelado a habilidade de Ana Hickmann em estourar uma série de bexigas enfileiradas em um paredão especialmente montado para a atividade, numa velocidade jamais alcançada por qualquer outro participante do Brasil.

A brincadeira surgiu em 2019 no Hoje em Dia, e a apresentadora da atração foi desafiada a estourar 200 bexigas em menos de 15 segundos para bater o recorde do Guinness Book, que pertencia então ao norte-americano David Rush, que cumpriu a missão em 14,77 segundos.

Na primeira tentativa, sem qualquer preparo especial, Ana quase atingiu a meta e finalizou o circuito em 18 segundos. Mas algum tempo depois, após passar por um treinamento intensivo de corrida, ela finalmente superou o americano ao estourar todos os balões em 12,80 segundos!

Continua após a publicidade

O Balanço Geral retomou a brincadeira, mas, apesar de várias tentativas, nenhum competidor, até agora, conseguiu quebrar, no Brasil, o recorde de Ana Hickmann. Famosos com a habilidade com a bola nos pés, agora chegou a vez de Viola e Amaral tentarem ser mais rápidos que a apresentadora.

"Domingo tem Corinthians e Palmeiras na tela da RECORD, pelo Paulistão. É meu clássico preferido. Amanhã, em homenagem a esse clássico, nós vamos fazer o Desafio dos Balões, em que Ana Hickmann detém o recorde. Dizem que superaram ela no recorde mundial, mas, no Brasil, ela continua sendo a mais rápida. Ela é uma máquina de estourar balões", comenta o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino.

Continua após a publicidade

Quem vai levar a melhor, Amaral, o representante do Palmeiras, ou Viola, que vai defender o Corinthians?

O resultado dessa disputa emocionante, que vai mexer com o coração das torcidas, vai ao ar nesta sexta-feira (16), ao vivo.

Acompanhe o Balanço Geral a partir das 11h50 na tela da RECORD.