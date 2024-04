Xerife do Consumidor : Casal compra carro à vista, mas não consegue transferir documento do veículo O casal já tentou fazer acordos com o vendedor, mas não conseguiu

O casal José e Marilena comprou um carro, pagaram à vista, mas, há 8 meses, não conseguem usá-lo. Eles não conseguem fazer a transferência do documento e, sem ele, não dá para sair. O casal já tentou, de todas as formas, fazer um acordo com o vendedor, mas não conseguiu. Agora, o Xerife do Consumidor foi até a loja para resolver a situação.