Xerife do Consumidor : Gasolina adulterada estraga motor de carro e cliente tem prejuízo

Sérgio Roberto abasteceu o carro em um posto de combustível que anunciou o litro da gasolina a um preço bem atraente, mas logo ao sair do posto, percebeu que a gasolina era adulterada. O carro parou no meio de uma rodovia e quando Sergio foi reclamar com o gerente e pedir reembolso do que gastou para arrumar o carro, não conseguiu resolver o problema.

"A RodOil esclarece que atua na distribuição de combustíveis aos postos revendedores que levam a sua marca, os quais operam de forma totalmente independente. Cada posto é responsável por adotar práticas que estejam em conformidade com as normas de qualidade e respeito aos consumidores. Diante das alegações de não conformidade de combustível mencionadas no programa Balanço Geral, estamos averiguando a situação junto ao revendedor do posto em questão e tomaremos todas as medidas cabíveis. Ressaltamos que não toleramos qualquer tipo de atividade ilícita dentro de nossa rede. Presente no mercado há quase duas décadas, a RodOil se estabeleceu como a quinta maior distribuidora de combustíveis do país, em termos de número de postos. A situação reportada já foi resolvida com o consumidor envolvido, mas estamos comprometidos em realizar todas as ações necessárias para assegurar a manutenção da alta qualidade de nossos produtos.

Assessoria de Comunicação da RodOil, Camejo Comunicação"