Cabrini entrevista Geneviève Boghici sobre a morte misteriosa da filha no Câmera Record desta quinta (11)

Cabrini fica frente a frente com Geneviève Boghici (Divulgação/RECORD)

Uma família destruída. Um enredo complexo que destruiu uma família, colocando mãe e filha em lados opostos. No Câmera Record desta quinta-feira (11), Roberto Cabrini investiga a misteriosa morte de Sabine Boghici, suspeita de ter cometido violência, cárcere privado e roubo contra a própria mãe. Ela faleceu após cair do quinto andar de um prédio, no Rio de Janeiro. A mãe, Geneviève Boghici, quebra o silêncio e resolve falar tudo o que sabe.

Numa entrevista reveladora, Geneviève conta o drama que viveu e fala das desconfianças sobre as circunstâncias da morte da filha. Ela rejeita categoricamente a tese de suicídio: “Não aceito”. E conclui: “Quero fazer a reconstituição desse crime”.

Filha do maior marchand do Brasil e herdeira de uma grande fortuna, Sabine pode ter roubado mais de R$ 700 milhões em obras de arte, dentre elas, dois quadros de uma das artistas mais valorizadas do país, Tarsila do Amaral. Uma trama que, segundo a polícia, envolvia um grupo de golpistas, dentre eles, Rosa Stanesco, companheira de Sabine.

Geneviève ainda defende a filha, que teria sido manipulada por Rosa: “O golpe não foi a Sabine que programou. Ela foi usada”.

O Câmera Record, comandado por Roberto Cabrini, vai ao ar nesta quinta-feira (11), às 22h45, na tela da RECORD.