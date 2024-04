Câmera Record deste domingo (14) destaca os 30 anos da morte de Kurt Cobain

Alto contraste

Câmera Record Kurt Cobain, vocalista e líder da banda Nirvana (Divulgação/RECORD)

No Câmera Record deste domingo (14), os 30 anos da morte de uma das maiores lendas da música. Em mais um episódio especial da série Autópsia dos Famosos, o programa destaca a história de Kurt Cobain, vocalista e líder do Nirvana, a banda que até hoje influencia gerações com sua poesia e rebeldia.

Três décadas depois, as músicas e os discos do Nirvana seguem em todas as listas dos mais importantes do rock mundial. A banda, que existiu por apenas sete anos, continua idolatrada. Assim como o vocalista, que conviveu com a dor e o sofrimento do mundo exterior.

Até hoje os fãs lembram a morte trágica de Cobain. O programa mostra como o jovem, que realizou o sonho de ser um astro da música, foi encontrado morto, dentro da própria casa, em abril de 1994, com apenas 27 anos.

O Câmera Record investiga a causa oficial da morte e revela por que ele não teria conseguido aguentar o peso da fama e do sucesso.

Apresentado por Roberto Cabrini, o Câmera Record vai ao ar neste domingo, às 23h, na tela da RECORD.