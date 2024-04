Câmera Record e Grande Reportagem contam história de Milton Neves neste domingo (31)

Câmera Record |Do R7

O comunicador revela detalhes sobre sua trajetória

No Câmera Record e na Grande Reportagem deste domingo (31), Roberto Cabrini embarca em uma viagem ao túnel do tempo do jornalista Milton Neves.

De Muzambinho, sua cidade natal, até conquistar Nova York, onde mantém um luxuoso apartamento. O programa vai mostrar sua história e tudo que ela envolve.

O comunicador, acostumado a narrar vitórias inesquecíveis, está diante do seu pior pesadelo: a depressão após perder sua companheira de vida por mais de 40 anos.

Cabrini também vai falar sobre as polêmicas envolvendo o nome de Milton Neves e mostrar como ele vive hoje longe dos microfones pela primeira vez em 60 anos.

