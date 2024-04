Câmera Record |Do R7

Câmera Record mostra as contradições de Singapura neste domingo (11) Cidadãos de um dos países mais ricos do mundo são monitorados por câmeras até mesmo dentro de casa

Alto contraste

A+

A-

Câmera Record mostra as contradições de um país vive entre a riqueza e restrições à liberdade Câmera Record mostra as contradições de um país vive entre a riqueza e restrições à liberdade (Divulgação/RECORD)

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, do próximo domingo (11), desembarca na pérola da Ásia, Singapura, e apresenta a reportagem especial O Preço da Liberdade.

Singapura é um dos países mais ricos do mundo e com os melhores índices de qualidade de vida, educação e saúde. Apesar das conquistas nestes setores, o país convive com críticas à liberdade.

Câmeras vigiam os cidadãos o tempo todo, em todos os lugares, até mesmo dentro de casa. Leis fazem do sistema de governo um dos mais rígidos do mundo. E a punição para quem é preso inclui pena de morte e castigos corporais.

Um homem, por exemplo, foi condenado ao corredor da morte após ser pego com 35 gramas de droga. O programa apresenta estas contradições e revela como é viver no chamado país do futuro.

Apresentado por Roberto Cabrini, o Câmera Record, vai ao ar aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.