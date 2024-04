Câmera Record |Do R7

Roberto Cabrini investiga assassinato encomendado com possível envolvimento da máfia dos combustíveis Câmera Record traz detalhes sobre o caso que teve como vítima o presidente da Associação Brasileira de Combate à Fraude de Combustíveis neste domingo (10)

Empresário acusado de ser mandante de uma morte encomendada fala pela primeira vez após ser solto em Curitiba (PR) Empresário acusado de ser mandante de uma morte encomendada fala pela primeira vez após ser solto em Curitiba (PR) (Divulgação/RECORD)

No Câmera Record deste fim de semana (10), Roberto Cabrini investiga uma morte encomendada com suposto envolvimento da máfia dos combustíveis. O empresário acusado de ser o mandante do crime acaba de ser solto, em Curitiba, e fala pela primeira vez.

A vítima, Fabrízzio Machado da Silva, era presidente da Associação Brasileira de Combate à Fraude de Combustíveis e foi executado com três tiros na porta de casa. Onildo Chaves de Córdovia seria um dos alvos das investigações feitas por Fabrízzio e teria se vingado. Onde está a verdade? As respostas no Câmera Record deste domingo.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, vai ao ar logo após o Domingo Espetacular, às 23h, na tela da RECORD.