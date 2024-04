Roberto Cabrini traz revelações do caso Luva de Pedreiro no Câmera Record desta quinta (21) O jornalista também entrevista Allan de Jesus, empresário acusado de enganar o jovem influencer

Roberto Cabrini mostra os detalhes sobre o caso Luva de Pedreiro com seu antigo empresário Allan de Jesus Roberto Cabrini mostra os detalhes sobre o caso Luva de Pedreiro com seu antigo empresário Allan de Jesus (Divulgação/RECORD)

No Câmera Record desta quinta-feira (21), Roberto Cabrini traz revelações do caso Luva de Pedreiro, o fenômeno mundial das redes sociais. Allan de Jesus, acusado de roubar e enganar o jovem do sertão da Bahia, quebra o silêncio. O empresário responde a duras questões sobre as denúncias feitas pelo influencer.

Ainda no programa, Roberto Cabrini mostra as origens humildes do Luva de Pedreiro e revela como ele conquistou milhares de seguidores, tornando-se o mais famoso influenciador de futebol do Brasil.

O Câmera Record, com Roberto Cabrini, vai ao ar às quintas, às 22h30, e aos domingos, às 23h na tela da RECORD.