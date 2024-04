Defesa de Matteo Petriccione pretende anular júri que o condenou por matar o irmão Advogado do empresário alega que há irregularidades no processo e chama atenção a um suposto vídeo adulterado

Após matar seu irmão a tiros, Matteo Petriccione Júnior foi condenado a 16 anos no primeiro júri popular. A defesa dele tenta, agora, anular o júri com base em, segundo a defesa, nulidades encontradas no processo. Uma das provas decisivas, diz o advogado, foi trazida aos atos 'sob o manto da irregularidade penal'.