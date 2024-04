O Preço do Silêncio: Assista ao Câmera Record deste domingo (18) na íntegra Roberto Cabrini conversa com o empresário acusado de aplicar golpe em facção

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Roberto Cabrini conversa, com exclusividade, com o empresário acusado de aplicar golpe no PCC e mandar matar um dos chefes da facção. Protegido em uma fortaleza de luxo, ele revela detalhes de um esquema milionário.