Os Últimos Dias de Heath Ledger: Assista ao Câmera Record deste domingo (21) na íntegra

Um talento inesquecível, que partiu cedo demais, com apenas 28 anos. O Câmera Record deste domingo (21) mostrou os mistérios sobre os últimos dias de Heath Ledger. O corpo do astro australiano corpo foi encontrado sem vida dentro de seu apartamento em Nova York. Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por sua impressionante atuação como o vilão Coringa, Heath Ledger se despediu deixando muitos enigmas para serem resolvidos. O que de fato aconteceu?