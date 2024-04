Roberto Cabrini conversa com Lorraine, a Gatinha da Cracolândia, e sua família

Alto contraste

Durante a cobertura exclusiva do Câmera Record sobre a realidade da Cracolândia, Roberto Cabrini conversou com Lorraine Cutier Bauer, que era uma influenciadora digital e estudante até ser condenada, em 2022, a cinco anos de prisão. Conhecida no centro de São Paulo como Gatinha da Cracolândia, Lorraine se tornou usuária e traficante de drogas. A família de Lorraine falou também sobre um período difícil na vida da jovem, período que a mãe acredita ter sido um motivo por trás do rumo que a vida da filha tomou.