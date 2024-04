Roberto Cabrini entrevista empresário apontado como mandante do assassinato de homem que combatia fraudes de combustíveis Fabrizzio Machado da Silva foi executado em frente à própria casa, em Curitiba (PR), no ano de 2017

O Câmera Record exibe a história do assassinato do homem que ousou combater quem adulterava bombas de combustível. O crime aconteceu no dia 23 de março de 2017 em Curitiba (PR). Fabrizzio Machado da Silva aguardava o portão de sua casa abrir para estacionar seu carro, quando foi violentamente atingido por outro veículo. Na sequência, a vítima foi executada com três tiros na cabeça. Onildo Chaves de Córdova, o empresário apontado como mandante da execução fala, pela primeira vez, com Roberto Cabrini.