Veja o que aconteceu com Shirley e Maqueila após as entrevistas a Roberto Cabrini As perguntas sobre o caso continuam incômodas, com muitos sinais de queima de arquivo e de que a lei do silêncio imperou

Em 2022, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou Shirley Figueiredo e Maqueila Santos Bastos, duas mulheres que viviam um relacionamento amoroso e que foram apontadas como suspeitas da morte do empresário Leandro Troesch, marido de Shirley, na pousada 'Paraíso Perdido', no sul da Bahia.

Depois das entrevistas, Maqueila foi para a prisão por estelionato, ganhou liberdade em abril de 2023 e, um mês depois, foi assassinada no norte da Bahia, aos 32 anos. Ela foi encontrada com claros sinais de execução. Já Shirley da Silva Figueiredo foi solta, e a Justiça determinou o arquivamento do caso a pedido do Ministério Público por falta de provas. A perícia não descartou a hipótese de suicídio de Leandro. As perguntas sobre o caso continuam incômodas, com muitos sinais de queima de arquivo e de que a lei do silêncio imperou.