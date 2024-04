Campeã de A Fazenda reage a post de Lucas Souza: "Passa lá em casa"

Lucas Souza disse adeus para A Fazenda 15! Ao longo do jogo, o peão protagonizou brigas, fez amigos, se envolveu em um romance e conquistou uma torcida fiel nas redes sociais. Lucas se mostrou por completo, deixando a alcunha de ex da Jojo Todynho para trás: agora ele é ex-peão! • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!