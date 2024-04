Candidatos apostam em diferentes estilos musicais no Canta Comigo 6 deste domingo (21)

Alto contraste

Rodrigo Faro comanda o Canta Comigo 6 todos os domingos, na RECORD (Edu Moraes/RECORD)

Neste domingo (21), a partir das 18h, vai ao ar o segundo episódio do programa musical Canta Comigo 6. Dez novos candidatos sobem ao palco para encarar o maior painel de jurados do Brasil. Eles apostam tudo numa oportunidade única, onde tudo pode mudar a qualquer momento.

Os talentos vão competir com performances das músicas: Erro gostoso (Simone Mendes); Corazon Partio (Alejandro Sanz); Piece of My Heart (Janis Joplin); Canta Brasil (Gal Costa) Another One Bites The Dust (Queen); Você vai ver (Zezé Di Camargo & Luciano); IL Mio Cuore Va (Sarah Brightman); Temporal (Art Popular); Set Fire To The Rain (Adele); Saving all my love for you (Whitney Houston) e muitas outras.

A meta dos candidatos é impressionar os 100 jurados da competição, que podem se levantar e cantar com o participante se gostarem de sua apresentação. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato pode acumular. O vencedor da competição receberá um prêmio de R$ 300 mil.

Ainda no programa, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados! A cada episódio, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.COM. Esses embates musicais prometem ser inesquecíveis.

Canta Comigo 6 nas Plataformas Digitais

A sexta temporada do Canta Comigo também está no universo digital e multiplataformas da RECORD. Nas redes sociais do programa (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e X), o público encontra filtros divertidos e personalizados e, além de dinâmicas e brincadeiras para soltar a voz, a interação está garantida com as dicas dos jurados e quiz sobre música.

Tem também o Spoiler do Faro, onde o apresentador conta para os internautas o que vem por aí a cada novo episódio do programa. Um #tbt de grandes momentos do Canta Comigo e uma playlist semanal com as músicas interpretadas no palco fazem parte do pacote nas redes sociais.

No site oficial do programa no R7.com, é possível acompanhar tudo o que rola no Canta Comigo, com entrevistas exclusivas dos jurados, dos ex e atuais participantes, além de galerias de fotos e a íntegra de todas as apresentações.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.