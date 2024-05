Cantora Claudya é a jurada convidada do Canta Comigo 6 deste domingo (19) Com 55 anos de carreira, a dona do hit ‘Deixa eu Dizer’ promete dar boas dicas aos candidatos que vão soltar a voz e tentar avançar no reality musical da RECORD

Cantora Claudya é a jurada convidada deste domingo (19) (Antonio Chahestian/RECORD)

Neste domingo (19), o público vai se arrepiar com apresentações musicais poderosas no Canta Comigo. Para tentarem sua vaga na final, os candidatos do sexto episódio interpretam sucessos de diversos gêneros musicais, que têm em comum a força de suas letras e melodias. Quem ficará mais perto do prêmio de R$ 300 mil?

Entre as canções, estão: Disritmia (Martinho da Vila); I Feel Good (James Brown); Tanta saudade (Wanessa Camargo); Emoções (Roberto Carlos); All Of Me (Billie Holliday); The Girl from Ipanema e New York, New York (Frank Sinatra); Heart Of Glass (Blondie); Memory cats (Epica); Meu universo é você (Roupa Nova); Dream a little dream (Doris Day) e muitas outras.

Para abrilhantar ainda mais o painel de especialistas, o programa recebe como convidada a cantora Claudya. A artista, com mais de 55 anos de carreira, é dona de uma bela voz, gravou mais de 20 discos, sendo recordista de vendas. Entre seus sucessos musicais, está a música Deixa eu dizer, dos anos 1970, que quase 40 anos mais tarde, em 2008, foi incluída como samples no álbum do cantor Marcelo D2.

Ainda no episódio, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados! A cada episódio, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.COM.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.