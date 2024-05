André Luis relembra show que impediu tragédia no metrô: ‘A música salva’ O novo jurado do Canta Comigo já esteve do outro lado do palco como candidato na terceira temporada do reality musical da RECORD

Alto contraste

A+

A-

André Luis fala sobre nova experiência como jurado do Canta Comigo (Antonio Chahestian/RECORD)

Seja com a Música Popular Brasileira (MPB) ou no ritmo acelerado do samba, André Luis emociona por onde passa e carrega histórias marcantes de vida. Finalista do Canta Comigo 3, e agora, jurado do reality musical da RECORD, o cantor abriu o coração ao site oficial, confidenciou momentos importantes da sua carreira e falou sobre a experiência de estar ao lado dos ídolos no painel de especialistas do programa.

Com a bagagem de quem já esteve no palco do programa e fez 100 jurados soltarem a voz na sua apresentação, André revelou as técnicas que usou para garantir uma vaga na final e mostrar para todo o Brasil o seu talento. “Você tem que mostrar a sua verdade, porque ela liberta. Seja verdadeiro, autêntico, mostre a sua essência e a sua emoção. O ‘segredo’ é tocar o coração das pessoas”, afirma.

Na sua primeira apresentação no reality, André dedicou a música ao seu amigo e antiga dupla, Eliton Lopes, vítima de câncer de intestino, aos 49 anos. “Senti ele do meu lado, me impulsionando, me empurrando e foi uma emoção a mais. Me deu força para poder chegar, cantar e fazer o meu melhor”, relata o então candidato que levantou 100 jurados.

Três anos após ser finalista do programa, o cantor retornou com jurado da sexta temporada, e garante que não é uma tarefa fácil avaliar tantos artistas talentosos, mas que procura adotar alguns critérios: “O que me impulsiona é a sensibilidade, emoção e afinação. Acho que você tem que ter o dom de emocionar e tocar o coração das pessoas”, explica.

Publicidade

Ele ainda deu dicas importantes para quem vai subir no palco e tentar conquistar o painel de especialistas: “Imagine que está fazendo um show particular para 100 pessoas e fazer o seu melhor. Você foi escolhido porque tem potencial”.

MPB e samba

Em sua carreira, André Luis sempre esteve envolvido com MPB e chegou a fazer tributos em homenagem a Tim Maia. O cantor também revela que prefere não arriscar em músicas internacionais. “Não domino muito bem a música em inglês, até porque eu não sou fluente. Porém, os outros estilos musicais, MPB, principalmente, eu gosto muito, ouvi ao longo da minha vida. E samba, eu entrei aos poucos em uma escola aqui em São Paulo, e me encantei pelo mundo do samba-enredo”, relata o cantor.

Publicidade

Apesar de se aventurar no gênero musical, André se afastou da escola de samba por problemas de saúde. O artista teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ainda se recupera do trauma. No entanto, o jurado revelou que começar a cantar o novo estilo agregou ainda mais para o seu repertório. “Foi uma experiência enriquecedora”, disse.

A voz que salvou uma vida

Ao site oficial, André Luis contou que já viveu grandes histórias com a música. Em uma delas, sua apresentação chegou a impedir uma pessoa de tirar a própria vida. “Eu estava fazendo um show em uma estação no metrô em São Paulo e uma moça veio falar comigo, porque ela estava com a ideia de cometer suicídio, mas ouvindo o nosso show, ela se sentiu tão viva com tanta coisa boa que a gente passou para ela, em termos musicais, que acabou desistindo”, revelou o cantor.

Publicidade

Impactado com o que aconteceu, ele ainda completou: “A música salva, ela te leva a um estágio surpreendente. Tocar o coração das pessoas com a sua musicalidade, não tem preço”.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert