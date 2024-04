Entrevistas |Bethânia Machado*, do site oficial

André Marinho retorna ao painel de especialistas do Canta Comigo 6: ‘Verdadeiro show’ Veterano no posto de jurados, o cantor e compositor avisou que o nível dos competidores está muito alto nesta edição

Alto contraste

A+

A-

André Marinho faz parte do time de especialistas do Canta Comigo 6 (ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD)

O palco está pronto e os corações batem forte com a nova temporada de Canta Comigo 6 na RECORD! O reality acabou de começar e ninguém poderia estar mais animado do que o cantor, compositor e jurado veterano, André Marinho. Em uma entrevista exclusiva ao site oficial, ele compartilhou sua empolgação com o retorno ao programa.

“Para mim, a experiência é sempre fantástica! Fico contando o período do ano em que vamos começar as gravações”, confessa. O cantor ressalta que o reality musical é uma oportunidade de reencontrar amigos e conhecer grandes talentos. “O Canta Comigo é uma reunião de diversidades, onde cada um, com seu estilo, nos ensina e aprendemos juntos”.

Sobre a qualidade dos participantes, André avisa que vários talentos passaram pelos palcos e não economiza elogios: “Temos sempre candidatos surpreendentes, artistas incríveis espalhados por todo o Brasil. Cada apresentação é um verdadeiro show e toda temporada é uma surpresa gratificante”.

Quanto aos critérios de avaliação, o artista expressa a importância do carisma e da emoção. “O candidato precisa ser afinado, mas o carisma e a emoção no palco são essenciais. Se você estiver tecnicamente perfeito, mas sem emoção, pode ter certeza que vai influenciar muito mais do que qualquer deslize na música”, afirma.

Publicidade

Especialista no assunto, o músico afirma que a temporada já é um sucesso e garante: “Tenho certeza que a galera de casa vai se emocionar”.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert