Clau celebra participação como jurada no Canta Comigo 6: ‘Extremamente feliz’ Em entrevista ao site oficial, a cantora do hit Pouca Pausa revelou sua expectativa para a temporada e o que julga necessário para cantar com o candidato

Alto contraste

A+

A-

Clau compõe quadro de especialistas do Canta Comigo 6 (Reprodução/Instragram)

Ana Claudia Riffel, ou Clau como é conhecida, iniciou sua carreira aos 15 anos com vídeos covers em seu canal do Youtube. A cantora participou como convidada especial na edição anterior e agora integra o painel de jurados do Canta Comigo 6, que vai ao ar aos domingos, na tela da RECORD.

“Ano passado, tive a oportunidade de participar como convidada e, desde então, manifestei meu desejo de estar presente durante toda a competição. Quando recebi o convite, fiquei extremamente feliz”, revela.

Ao falar sobre sua abordagem como jurada, Clau enfatiza que sua avaliação vai muito além da técnica vocal. “Para mim, a conexão com a música e demonstrar atitude são aspectos fundamentais”, explica. “Não se trata apenas de notas perfeitas. Está mais no contexto, na forma como a pessoa canta, como ela se coloca e na emoção que ela está transmitindo. Acredito que isso é o que me faz levantar e cantar com a pessoa.”

Além disso, Clau destaca a importância das histórias por trás das performances. “Nos episódios, me emocionei, chorei e refleti sobre muitas coisas”, revela. “Ver outros artistas ali no palco, a gente se conecta de alguma forma, sentindo as mesmas fragilidades, emoções e inseguranças. É um lugar muito legal de se aproximar enquanto artistas e poder se unir através da música”, garante.

Publicidade

Com a bagagem de uma artista que agrada milhares de seguidores, Clau avisa que a nova temporada chegou com tudo. “Podem esperar vozes lindas, porque esse programa realmente entrega qualidade musical e vocal, além das histórias que fazem a gente se emocionar”, afirma.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert