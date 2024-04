‘Impressionada com a variedade de estilos’, conta Júlia Sanchez sobre Canta Comigo 6 A cantora, atriz e estreante no júri do reality musical da RECORD ressaltou a diversidade presente no palco e no painel de especialistas; confira

Entrevistas|Bethânia Machado*, do site oficial 29/04/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2024 - 02h00 )

