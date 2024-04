Rodrigo Cáceres elogia nova temporada do Canta Comigo: ‘Vibe muito legal’ Com bagagem de sobra quando o assunto é participar do painel de especialistas, o humorista afirmou ao site oficial que está sentindo uma energia diferente nesta edição

Rodrigo Cáceras retorna ao painel de especialistas da 6ª temporada do reality musical (Antonio Chahestian/RECORD)

O Canta Comigo 6 acabou de começar e a resposta do público não poderia ser mais positiva! Além do pessoal de casa, os integrantes do painel de especialistas não escondem a felicidade em fazer parte desse programa de sucesso. Mestre no entretenimento, o cantor, imitador, ator, dublador e humorista Rodrigo Cáceres compartilha suas impressões sobre a nova temporada do reality musical. Em entrevista ao site oficial, o jurado veterano ressalta que cada temporada é uma surpresa.

“Essa eu senti uma energia diferente. Tem muita gente nova e geralmente é meio estranho no começo, mas agora tá uma vibe muito legal, tá sensacional, o nível do programa tá muito legal, então essa temporada, para mim, ta sendo uma das melhores”, enfatiza.

Sobre a dinâmica entre os especialistas, o humorista ressalta a sintonia entre os jurados, tanto entre os que já se conhecem e também os novos integrantes do júri. “Os novos [jurados] chegaram somando, entendendo todo o processo. A dinâmica está muito gostosa e os candidatos também, tem muita gente eclética e muito diferente”, diz, sentindo que essa temporada será marcante.

Conhecido pelo bom humor e brincadeiras, Rodrigo reflete que é um jurado bonzinho e fácil de agradar, mas garante que não vai entregar tudo de mão beijada. “Eu sou um cara que fico cativado a cantar e levantar. Gosto de tudo, mas esse ano estou um pouco mais criterioso, para dar mais emoção no jogo”, afirma.

Com muitas histórias emocionantes, estilos musicais diversos e pelo gostinho que o primeiro episódio deixou, o programa promete surpreender ainda mais. “Muita história legal, emoção e estilos diferentes. Está sensacional, vocês não podem perder essa temporada! Vem com a gente”, convida o humorista.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert