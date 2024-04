‘Sou um jurado bonzinho e saudosista’, diz Angelo Máximo sobre estreia no Canta Comigo 6 Em entrevista ao site oficial, o dono do hit Domingo Feliz revela o que busca em um novo talento da música

Novo jurado do Canta Comigo 6, Angelo Máximo já vendeu 1 milhão de discos Novo jurado do Canta Comigo 6, Angelo Máximo já vendeu 1 milhão de discos (Divulgação)

O cantor Angelo Máximo estreia no próximo mês de abril no painel de jurados do reality musical da RECORD, Canta Comigo 6. Com o mesmo entusiasmo de quando começou a despontar no cenário musical, ainda como calouro nos programas dos apresentadores Silvio Santos e Bolinha, ele compartilha a sensação de estar do outro lado do palco de um programa de talentos.

“Passa um filme na minha cabeça, já estive nessa posição, só que estou reparando que na minha época os candidatos tinham muito medo de jurados, como o Zé Fernandes e a Aracy de Almeida”, relembra.

Com a experiência de quem já vendeu mais de um milhão de discos, ele sabe bem o que buscar em um novo talento: “Em primeiro lugar, eu vejo a afinação, a voz e, claro, a simpatia sempre conta. Mas também é preciso fazer uma boa escolha da música. Se ele cantar Domingo Feliz, todo mundo vai cantar”, brinca durante a entrevista, fazendo alusão ao seu grande sucesso.

Ao site oficial, ele assegura que jamais fará a linha ‘carrasco’ na hora de avaliar um candidato. “Nunca serei severo, sou um jurado bonzinho e saudosista. Não posso falar muito, pois eu choro”, confidencia.

No intervalo da gravação, ele admira a infraestrutura e a organização do reality. “O público não sabe o trabalho que dá para colocar um programa como o Canta Comigo 6 no ar, quero parabenizar o Rodrigo [Faro] e toda equipe. É muito bom estar aqui e espero fazer o melhor que eu puder”, promete.

Máximo ainda destaca o contato com os jurados das novas gerações no painel de especialistas. “É outra pegada! Tinha uma música da Elis Regina, que falava ‘o novo sempre vem’ e hoje estou pensando em incluir algumas novidades no meu repertório, mas não posso abandonar o meu público fiel. Mas entendo que é preciso se renovar”, justifica o cantor, que escuta cada vez mais novos compositores e se diz animado para escolher um sucesso para gravar.

Curioso para conferir Angelo Máximo como jurado do Canta Comigo 6? Fique ligado! Sob o comando de Rodrigo Faro, o reality musical estreia em abril, na tela da RECORD.

