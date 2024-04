Após A Fazenda, Lily Nobre encara novo reality e estreia no painel de jurados do Canta Comigo Na nova temporada, comandada por Rodrigo Faro, que estreia dia 14 de abril, a filha do cantor Dudu Nobre avaliará a apresentação dos candidatos

Lily Nobre estreia no painel dos 100 jurados da nova temporada do Canta Comigo, que volta ao ar no dia 14 de abril na RECORD, sob comando de Rodrigo Faro. A cantora, que é filha do sambista Dudu Nobre com a influencer e apresentadora Adriana Bombom, participou do elenco de A Fazenda 15, exibida em 2023, e agora encara mais um reality show, desta vez musical. Ela avaliará as performances dos candidatos no palco da atração.

No Canta Comigo, os candidatos que sobem no palco precisam impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Quem vencer a atração musical leva para casa um prêmio em dinheiro. Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho. Os ritmos apresentados podem ser bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.