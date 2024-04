Ovelha agita fãs ao soltar a voz nas redes sociais: 'Meu ídolo'

Alto contraste

A+

A-

Com quase 50 anos na carreira na música, o cantor Ovelha fez uma publicação em suas redes sociais cantando um dos seus grandes sucessos no palco. No vídeo, o artista canta com o público e transforma o show em um verdadeiro espetáculo.

Os fãs e internautas não esconderam a admiração pelo cantor e fizeram elogios para o vozeirão do Ovelha.

"Canta muito", comentou um seguidor. Outro internauta demonstrou muito carinho pelo artista e disse: "Meu ídolo", escreveu.

Confira a publicação:

Fique ligado na nova temporada do Canta Comigo, que terá Ovelha entre os jurados! Sob o comando de Rodrigo Faro, o reality musical estreia em breve na tela da RECORD.