Ovelha arranca risadas na web com bastidores do Canta Comigo 6 Com as imitações do humorista Rodrigo Cárceres, os bastidores do programa são sempre animados e descontraídos

