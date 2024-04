Julyana Lee solta spoilers sobre a nova temporada de Canta Comigo

Alto contraste

A especialista falou sobre a grande novidade da edição, o duelo de jurados (Antonio Chahestian)

Para acalmar os ânimos do público com a estreia do Canta Comigo 6, que acontece neste domingo (14), a jurada Julyana Lee abriu o jogo e contou algumas das novidades da sexta temporada do programa e deixou a empolgação escapar: “Friozinho na barriga!”

Julyana iniciou sua participação no painel de especialistas da atração em 2020, na primeira temporada do Canta Comigo Teen: “Me coloco muito no lugar das crianças, é muito emocionante porque comecei minha carreira ainda criança aqui na RECORD, com o Mulekada”, lembrou.

Hoje, mais experiente, a jurada também se enxerga nos participantes adultos: “Como artistas estamos sempre sendo julgados, as vezes pelo público, as vezes por um júri, e com a internet a gente também não tem noção de onde o nosso trabalho chega”, explicou.

A cantora revelou que está muito empolgada com a grande novidade desta edição, o duelo dos jurados. Ansiosa para participar da nova experiência, Julyana compartilhou uma dica que pode ajudar tanto os participantes, quanto os especialistas: “Você deve usar o nervosismo a seu favor, caso contrário, ele pode atrapalhar sua performance.”

A jurada contou que o público pode esperar variados estilos de música nesta edição, e também soltou um spoiler: “Teve um episódio que foi pura diversidade, o Top 3 teve rock, lírico e sertanejo. Joguei no ar”, brincou.

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

