Li Martins dá dicas para uma apresentação nota 100 no Canta Comigo O reality show musical estreia neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD

A jurada acredita que os candidatos devem se divertir nas apresentações (Antonio Chahestian/RECORD)

Não existe receita infalível para alcançar a nota máxima em uma apresentação no Canta Comigo, mas algumas dicas podem fazer toda a diferença no resultado da performance. Li Martins, que já venceu uma competição musical, deu conselhos importantes para os candidatos.

Segundo a cantora, o primeiro passo é controlar o nervosismo: “Nos primeiros episódios é muito natural que eles se sintam inseguros, depois, vão ganhando mais confiança no palco”.

Li ressaltou que a cada ano, os especialistas se surpreendem mais com o talento dos participantes, e quando não levantam para cantar junto com o candidato, fazem questão de pontuar os motivos: “A gente gosta de especificar que é por conta dessa apresentação, única e exclusivamente, jamais julgando o potencial de cada um”, explicou.

A jurada também reforçou a importância do participante não focar demais na técnica, esquecendo da emoção: “Eu acho que o mais importante é se divertir, estudar é lá atrás, você vai estudar até que isso fique orgânico no seu corpo. No palco é hora de dar um show, você vai relaxar e curtir”.

Para a jurada, os candidatos devem enxergar o painel como uma plateia, não apenas como especialistas: “Se eles chegam travados no palco, passam essa insegurança para a gente e ficamos indecisos para cantar junto. Se vem já curtindo, contagia. O que importa não é a nota perfeita, nem uma apresentação super afinada, mas a energia tem que ser, o artista é um conjunto”, completou.

Carreira solo

Além do trabalho como jurada no reality musical, Li está focada no trabalho como cantora, e pretende lançar um projeto ainda este ano.

“Estou em contato com alguns amigos compositores, tentando definir meu estilo, porque sou uma pessoa muito eclética, gosto de sertanejo, pagode, lírico, rock, e o pop que me permite brincar com tudo isso”, contou.

A especialista revelou que está em um processo de encontrar sua identidade, um primeiro passo para a carreira solo, que acabou deixando em segundo plano por conta de outros trabalhos: “Estou dando prioridade, espero que esse ano eu consiga lançar alguma coisa nova, trazer alguma novidade mais a minha cara.”

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.

