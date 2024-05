Lorena Alexandre faz brincadeira sobre Dia dos Namorados e web reage: ‘Mulher sábia’

Canta Comigo 6 |Do R7

Lorena agita a web com brincadeira sobre o Dia dos Namorados (Reprodução/Instagram)

A jurada do Canta Comigo, Lorena Alexandre, agitou as redes sociais após anunciar que vai passar o Dia dos Namorados sozinha. O motivou chamou a atenção dos seus seguidores, que caíram na risada com a brincadeira.

A cantora publicou um vídeo na internet com a música Mulher do Ano XD, de Luísa Sonza, e uma legenda polêmica. “Vou passar o Dia dos Namorados sozinha, porque se eu assumir um, os outros cinco vão ficar com ciúmes”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores de Lorena se divertiram com a postagem. “Mulher sábia!”, escreveu uma internauta, sobre a decisão da cantora. Outra fã, também brincou: “Morri, mas passo bem”.

Confira a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.