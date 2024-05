Amizade de milhões: Xuxa invade o camarim do Fat Family durante premiação O grupo e a jurada do Canta Comigo, Tali, se apresentaram no Prêmio Sim à Igualdade Racial

Elas aproveitaram para matar as saudades da apresentadora (Reprodução/Instagram)

Superpoderosas e produzidas, Tali, Simone, Kátia e Suzete Cipriano se apresentaram no Prêmio Sim à Igualdade Racial na quarta (8), e tiveram um encontrinho muito especial com Xuxa Meneghel, amiga de longa data do Fat Family. A jurada do Canta Comigo 6, Tali, registrou o momento nas redes sociais.

Além da apresentadora, que invadiu o camarim das cantoras, a jurada também publicou fotos com Péricles, Xamã, Seu Jorge, Babu Santana, Maria Gadu, Max Viana e com a banda baiana Àttooxxá.

O prêmio promoveu o encontro de gigantes da música e artistas que lutam pela mesma causa, a igualdade racial.

Veja a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

