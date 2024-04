André Marinho se despede de Anderson Leonardo com homenagem emocionante O cantor do grupo Molejo foi padrinho de casamento do jurado do Canta Comigo 6

Anderson e André eram grandes amigos (Reprodução/Instagram)

Como diz a Canção da América, de Milton Nascimento, “amigo é coisa para se guardar, no lado esquerdo do peito”. André Marinho, jurado do Canta Comigo 6, sofreu o baque de perder uma grande amizade na última sexta (26). O especialista era amigo de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, e se despediu do parceiro com uma homenagem nas redes.

Anderson lutava contra um câncer raro na virilha, estava internado desde fevereiro, mas não resistiu. André compartilhou na internet vários momentos especiais com o amigo, e escreveu: “Descanse em paz, meu padrinho, meu amigo, a enciclopédia do samba. Obrigado por todos os ensinamentos e que papai do céu conforte o coração de toda família. Ficam as boas lembranças e uma saudade que não tem fim”.

O vocalista do Molejo foi padrinho do casamento de André e Drika Marinho, uma amizade de longa data.

Veja a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

