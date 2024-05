Charlie Diéf e Rodrigo Cáceres brincam no painel do Canta Comigo e divertem web

Charlie Diéf e Rodrigo Cáceres brincam no painel do Canta Comigo e divertem web Os especialistas agitaram o júri cantando e fazendo imitações nos bastidores do reality musical; vem ver!

Charlie e Cáceres divertem internautas com bastidores do painel de especialistas (Antonio Chahestian/RECORD)

O público acompanha e sabe que o clima dos bastidores do Canta Comigo é sempre de muita diversão, sintonia e amizade entre os especialistas. Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor e jurado estreante Charlie Diéf compartilhou um vídeo ao lado de seu companheiro de júri cantando Absoluta, do conjunto Negritude Jr., imitando o vocalista Netinho de Paula.

“Cavaqueando pelo painel do Canta Comigo encontrei esse craque das imitações, Rodrigo Cáceres! Vocês não têm noção do quanto é talentoso esse meu amigo, na TV não passa nem 10% do que esse cara sabe fazer! Dessa vez veio um mano do samba cantar conosco! Solta o corpo gente bamba!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas caíram na risada e se divertiram com as imitações. “Muito bom, dois ídolos juntos”, comentou um fã.

Confira a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

