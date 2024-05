Filha de Reinaldo Yazaki invade a live do pai e diverte os seguidores Giulinha herdou o carisma do jurado do Canta Comigo, Será que vem uma nova especialista por aí?

Explosão de fofura! Giulia dominou a live do jurado (Reprodução/Instagram)

Apesar do perfil nas redes sociais estar com o nome de Reinaldo Yazaki, todos sabemos quem é a verdadeira dona do pedaço: Giulinha, a filha do jurado do Canta Comigo! Brincadeiras à parte, a menina sempre diverte os seguidores do pai quando resolve dar o ar da graça em lives e conteúdos gravados do especialista.

O otorrino estava informando os fãs sobre o curso que irá lançar a respeito dos cuidados com a voz e como potencializá-la ao longo da carreira. As aulas estão programadas para o dia 29! Até que Giulinha apareceu e dominou a tela, enchendo o pai de beijinhos e bagunçando o cabelo dele.

A pequena recebeu muitos elogios, e o pai lembrou: “Tem que aprender a ler logo, o pessoal fica só mandando boas vibrações para a gente”. Ela aproveitou o momento para fazer todos rirem, contando qual das irmãs mais a irrita: “É a Mariana”, exclamou, divertindo a galera.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

