Isabella Gaspary e Nicholas Torres arrancam suspiros dos fãs com dueto Os jurados do Canta Comigo 6 interpretaram canção de Adele nas redes sociais

Alto contraste

A+

A-

Isa e Nicholas soltaram o vozeirão ao som de "All I Ask" (Antonio Chahestian/RECORD)

Além do entretenimento que o Canta Comigo 6 proporciona aos domingos na RECORD, o painel de jurados entrega conteúdos incríveis nas redes sociais. Isabella Gaspary e Nicholas Torres encantaram os fãs ao publicarem um dueto da música All I Ask, da Adele, na internet. Choveram elogios e comentários positivos!

Para quem não sabe, Isa e Nicholas são amigos há mais de 15 anos! Além da sintonia pela amizade, as vozes dos especialistas se completaram perfeitamente no dueto gravado para os fãs.

Confira a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Publicidade

Conheça todos os jurados do programa:

Publicidade 1 / 100 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Adriana Farias Violeira, cantora e apresentadora