Laura Carolinah se diverte com o quiz do Canta Comigo 6 A jurada entrou na brincadeira e acertou a resposta sobre rock

Será que você acertaria o quiz do Canta Comigo 6? (Reprodução/Instagram)

Não basta ser jurada do Canta Comigo 6, tem que entrar na onda da produção! Laura Carolinah, especialista do painel, se jogou no quiz do reality e arrasou na resposta. A cantora deu um show de carisma nas redes sociais do programa e mostrou que sabe tudo sobre música.

“Eu tô com medo”, brincou Laura no início do vídeo. A pergunta foi direta: “Qual é o nome da banda de rock brasileira liderada por Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante?”, e a resposta da jurada foi certeira.

Quer saber? Confira a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre o primeiro episódio do programa:

