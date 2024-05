Laura Carolinah se impressiona com show de Rodrigo Teaser: ‘Perfeição’ Os jurados do Canta Comigo 6 Martin e Sabrina Caldana também assistiram à homenagem do jurado ao Rei do Pop

Alto contraste

A+

A-

Jurados do Canta Comigo vão a show de Rodrigo Teaser (Reprodução/Instagram)

Show do Rei do Pop? Temos! A cantora e jurada do Canta Comigo, Laura Carolinah, compartilhou com seus seguidores uma pequena parte da performance do também jurado Rodrigo Teaser, que é considerado um dos melhores covers do Michael Jackson e, inclusive, já se apresentou pelo mundo e com a equipe que produzia o cantor.

“Tive o privilégio de assistir o Rodrigo Teaser homenageando o Michael Jackson. É um trabalho com tanta perfeição, que não consigo escrever ou mensurar. Parabéns! Que privilégio trabalhar com você e poder te ver”, escreveu Laura.

Teaser deixou seu comentário na publicação: “Muito feliz de ser seu amigo”. Além disso, Martin e Sabrina Caldana também prestigiaram o colega de programa. “Foi demais esse dia”, disse o cantor.

Confira a postagem:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.