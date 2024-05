Maria Alcina é a jurada convidada do Canta Comigo deste domingo (5) Candidatos vão apostar em diferentes estilos musicais para avançar no reality musical da RECORD; confira!

Maria Alcina é a jurada convidada do episódio e promete alegrar a todos com sua irreverência (Antonio Chahestian/RECORD)

Neste domingo (5), o Canta Comigo chega ao seu quarto episódio com belas apresentações que prometem agradar a todos os gostos, emocionar Rodrigo Faro e o painel de 100 jurados e, quem sabe, até os fazer cantar junto.

Entre os sucessos escolhidos no programa, estão: Convite de casamento (Gian e Giovani); Sweet Love (Anita Baker); Voando pro Pará (Joelma); Várias Queixas (Gilsons); Love Hurts (Nazareth); Como Vai Você (Roberto Carlos); Crazy (Gnarls Barkley); Cryin (Aerosmith); Você Me Vira a Cabeça (Alcione) e Na Hora de Amar (Gusttavo Lima).

A meta dos candidatos é impressionar os 100 jurados da competição, que podem se levantar e cantar com o participante se gostarem de sua apresentação. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato pode acumular. O vencedor da competição receberá um prêmio de R$ 300 mil.

A jurada convidada do episódio é a cantora Maria Alcina, que tem 58 anos de carreira na música. Dona de uma voz grave, presença de palco contagiante e figurinos coloridos, ao longo de sua trajetória já ganhou importantes prêmios da música, como o Festival Internacional da Canção, em 1972. Com muita irreverência e alegria, a cantora vai trazer sua experiência de quase seis décadas para avaliar os dez participantes deste domingo.

Ainda no programa, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados! A cada episódio, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.