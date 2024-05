Novidades |Do R7

Muito amor! Rodrigo Faro e Vera Viel completam 27 anos juntos O apresentador do Canta Comigo e a esposa deixaram os fãs caindo de amores ao compartilharem fotos do casamento

Os registros renderam elogios dos fãs ao casal (Reprodução/Instagram)

Histórias de amor sempre emocionam! O apresentador do Canta Comigo que o diga: Rodrigo Faro e Vera Viel deixaram os corações dos fãs quentinhos ao compartilharem fotos do casamento e declarações nas redes sociais. O casal completou 21 anos de casados, mas também somam o tempo do namoro, resultando em 27 primaveras de muita união.

Na internet, Faro escreveu: “Esse foi o sim mais importante da minha vida, para estar sempre ao lado do meu grande amor”. Ele publicou um vídeo com imagens e cenas do casamento, além de incluir sua versão de A Thousand Years, música super romântica de Christina Perri.

Vera também caprichou na homenagem, mostrando fotos do casório de 2003. Os fãs ficaram emocionados e derramaram elogios nos comentários, desejando cada vez mais amor ao casal e ressaltando a beleza de ambos: “Não mudaram nada, continuam lindos”, disse uma internauta. “Envelheceram como vinho”, alegou uma seguidora.

Até Kally Fonseca, ex-peoa de A Fazenda 15, apareceu: “Vocês são transtornados de apaixonados”, brincou, fazendo referência ao seu bordão.

Veja a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Playlist Canta Comigo ! Confira a seleção de músicas para curtir o feriadão :

share Seja para viajar, dançar ou curtir em casa, uma playlist com músicas bem animadas é a pedida perfeita para curtir o feriado! Que tal dar um play na seleção feita exclusivamente com músicas que passaram pelo Canta Comigo 6?