Munhoz e Mariano são os jurados convidados do episódio especial do Canta Comigo Neste domingo (9), dez artistas que deixaram a competição voltam ao palco na repescagem do reality musical

Novidades|Do R7 07/06/2024 - 13h43 (Atualizado em 07/06/2024 - 13h48 ) twitter

