Penelopy Jean faz performance perfeita de ‘Babylon’ em cover e é confundida com Lady Gaga A jurada do Canta Comigo ficou impressionantemente parecida com a ídola no show

O cover de Penelopy Jean foi muito elogiado nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Muitos artistas fazem cover de grandes estrelas, mas chegar a ser confundido com seu ídolo é o auge do sucesso! Penelopy Jean interpreta Lady Gaga há quase 15 anos e é bastante reconhecida pela semelhança. No último show da jurada do Canta Comigo, uma performance perfeita de Babylon levou os fãs a crerem que estavam diante da Mother Monster!

Penelopy publicou o vídeo da apresentação nas redes sociais e escreveu: “Cada novo show é um grande novo desafio. Esse foi um dos mais difíceis que já fiz, em todos os sentidos. Mas o momento em que estou no palco representando minha maior diva e sentindo o carinho do público faz tudo valer a pena!”

Nos comentários choveram elogios e fãs chocados com a semelhança das duas artistas: “Eu achando que era o making off do clipe original”, disse um seguidor. “Tá, mas você é a de cima ou de baixo?”, brincou o outro internauta.

Vale lembrar Lady Gaga lançou no sábado (25) o filme Chromatica Ball sobre a sua última turnê.

Assista à apresentação de Penelopy:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

