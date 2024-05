Quiz Canta Comigo: vai encarar esse desafio?

Alto contraste

A+

A-

O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD (Antonio Chahestian/RECORD)

Semanalmente, a equipe de redes sociais do Canta Comigo desafia os jurados no quiz do reality musical. São perguntas sobre música brasileira e curiosidades a respeito dos artistas nacionais. Os especialistas do programa sempre acertam as questões, será que você também consegue gabaritar o teste?

Na sexta temporada, Laura Carolinah, Diego Moraes, Juninho Campos, Tiago Oliveira, Thainá Cardoso, Negravat e Julyana Lee aceitaram o desafio. E você, vai ficar de fora?

Faça o quiz e comprove seu conhecimento!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 17 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!